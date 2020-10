Mario Balotelli e la battuta a Dayane Mello: “Basta fare le femministe…”

Mario Balotelli risponde alle accuse che gli sono state rivolte, a seguito della frase indirizzata a Dayane Mello. “Basta fare le femministe…“

Mario Balotelli, ospite attesissimo della scorsa puntata del Gf Vip, ha fatto il suo ingresso nella Casa per salutare il fratello Enock Barwuah. I due, pur non essendo cresciuti nella stessa famiglia, si vogliono un bene immenso, e la sorpresa di Super Mario è stata particolarmente gradita dal concorrente.

Tuttavia, non è passata inosservata una frase che, sollecitato da Alfonso Signorini, Mario ha pronunciato nei confronti di Dayane Mello. Il popolo del web si è immediatamente scagliato contro di lui, invocando a gran voce le sue scuse per le inopportune parole pronunciate.

E Mario, non indifferente alle accuse, ha di recente detto la sua in merito allo scivolone.

La battuta infelice a Dayane: Super Mario replica alle accuse