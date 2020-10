Martina Colombari favolosa sui social network: la nota conduttrice ha postato uno scatto incredibile su Instagram.

Martina Colombari è sempre stata una donna bellissima: sono passati quasi 30 anni, infatti, dalla sua elezione a ‘Miss Italia’ nel 1991 (aveva appena 16 anni). La nativa di Riccione ha fatto strada nel campo della moda, collaborando con diversi brand e marchi di prestigio. La classe 1975, nella sua straordinaria carriera, ha anche condotto diversi programmi di successo come ‘Un disco per l’estate’, ‘Goleada’ e ‘Controcampo’ e ha recitato in ‘Un medico in famiglia’, ‘Carabinieri’ e ‘I Cesaroni’. Martina, poco fa, ha deliziato il suo pubblico con uno scatto incantevole ed esplosivo.

Lo splendido scatto di Martina Colombari: allenamento intenso e sexy

Visualizza questo post su Instagram Salta !!!! Che ti passa !!!! Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 24 Ott 2020 alle ore 2:37 PDT

Martina, da come è possibile contemplare nell’ultimo scatto su Instagram, sta saltando la corda per allenarsi. La nativa di Riccione indossa una tuta molto stretta ed attillata che valorizza il suo splendido corpo e le sue forme. Il suo addome fa semplicemente paura. “Salta!!! Che ti passa”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 9.400 cuoricini e numerosi commenti. “Che fisico”, “Fantastica come sempre, anche al naturale”, “Spettacolare. E che bello il completo”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Ultimo saluto a questa strana estate 2020 #covidsummer Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 20 Set 2020 alle ore 12:36 PDT

La Colombari, verso fine estate, mandò i fan in estasi con uno scatto stile Baywatch: la 45enne mise in mostra le sue gambe da urlo e fece intravedere il suo lato B.

