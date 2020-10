Raoul Bova dimagrito troppo in fretta preoccupa i fan: “Periodo difficile”, il motivo

Raoul Bova, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, rivela il motivo del suo dimagrimento e il periodo difficile che ha dovuto passare.

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attore italiano, assieme alla compagna Rocìo Murales, si è lasciato andare ad alcune confessioni riguardanti la sua vita privata. È la prima volta che la coppia è al completo durante un intervista. Raccontano i mesi difficili che hanno dovuto superare. Raoul Bova ha dovuto affrontare, a distanza di poco tempo, la perdita di entrambi i genitori. Sono le circostanze della morte della mamma, però, che non riesce proprio a farsele andare bene e restano misteriose.

Per quanto riguarda il grande dimagrimento che aveva preoccupato i fan al red carpet di Venezia, Raoul Bova sostiene sia colpa del suo ritorno in acqua. Ovvero, da bravo ex nuotatore, avrebbe deciso di partecipare ad una staffetta e, per questo, ha ripreso ad allenarsi.

Raoul Bova, il suo periodo difficile

“Era all’inizio del Covid” ha detto “è andata in ospedale per una cosa, ma non si è capito molto bene. Potrebbe essere morta di Covid, nessuno lo sa… Hanno fatto un intervento, ma non hanno mai specificato chiaramente le cause della morte di mia madre“…”Mia madre forse è morta di Covid, ma non lo dicono“.

Queste, le parole colme di tristezza di un figlio che ha da poco perso entrambi i genitori. Solamente chi l’ho vissuto può capirlo. Tutti gli altri, non possono neanche immaginarlo, soprattutto a causa di una situazione così particolare come quella del lockdown.

Anche per la compagna non è stata una passeggiata come racconta lei stessa dicendo che “quando ami qualcuno, così come io mi accorgo di amarlo, è sicuramente nei momenti difficili che te ne rendi conto. Io volevo essere al suo fianco, sentivo il bisogno interiore di stargli vicino. A volte mi sentivo sbagliata. Il suo dolore era il mio dolore“

