Rosita Celentano, decisione shock: “Cambio vita e mi ritiro”

Il clan Celentano è pieno di straordinari talenti. Fiumi di parole si sono spese per descrivere l’incredibile carriera del patriarca, Adriano: cantante, attore, presentatore… un mito per intere generazioni di italiani. Claudia Mori è stata un’attrice di primo piano, partecipando a film di grandi maestri del cinema come Luchino Visconti e Robert Aldrich.

Non sono da meno le figlie. Rosalinda è attualmente impegnata nel programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle. Sta affrontando sfide a colpi di danza nelle quali ogni sabtato sera dà prova di essere anche una brava danzatrice. Nel 2004 fu scelta da Mel Gibson per interpretare il ruolo di Satana ne La Passione di Cristo.

Rosita si è invece dedicata maggiormente negli anni alla sua carriera televisiva. Conduttrice affermata, l’abbiamo vista prevalentemente in Rai, ha avuto un esordio di primo livello. Dopo piccoli timidi passi nel mondo dello spettacolo, venne chiamata nel 1989 per copresentare il Festival di Sanremo, nella celebre edizione in cui erano protagonisti ‘i figli d’arte’. Si dimostrò capace e talentuosa nonostante la giovanissima età. Divenne presto super richiesta.

Nel 1994 pubblica anche un album, FDM, con nove tracce contenute in esso. Già nel 1988 si era approcciata al mondo della musica con il 45 giri Dal tuo sguardo in poi/Dal tuo sguardo in poi. Una donna dai poliedrici talenti.

