Sabrina Salerno e il messaggio sui social: “Abbiamo fallito”

Sabrina Salerno è molto attiva sui social newtork: la cantante ha scritto un post su Instagram per commentare il parziale lockdown.

Sabrina Salerno è una donna incantevole che sa come far impazzire i suoi numerosi follower. La cantante, infatti, posta quasi tutti i giorni contenuti da paura sui social network. Instagram è un’ottima vetrina per tutti e anche la nativa di Genova si diverte e posta contenuti, spesso bollenti e piccanti. Questo pomeriggio, tuttavia, la 52enne ha messo in rete una foto molto bella accompagnata da una didascalia profonda. La Salerno ha voluto fare una riflessione sul momento storico in cui verte il nostro paese, duramente colpito dalla pandemia di coronavirus.

Sabrina Salerno e il pensiero sul lockdown parziale

Sabrina, nell’ultimo scatto condiviso sui social, è bella ed incantevole come sempre. Nonostante sia decisamente coperta, la maglietta aderente valorizza le sue splendide forme. La Salerno, tuttavia, quest’oggi ha posto l’attenzione dei fan non sulle sue magnifiche curve, ma su un pensiero profondo scritto nella didascalia. “Questo parziale lockdown è la prova evidente che abbiamo fallito. Trovo ingiusto aver chiuso le palestre, il senso di far chiudere ristoranti e bar alle 18.00???“. La nativa di Genova ha anche spiegato che la didattica a distanza non funziona e ha probabilmente scritto anche un pensiero di tutti. “Siamo sempre più confusi poiché tutti gli sforzi fatti non hanno portato a nulla”.

Visualizza questo post su Instagram Mascherina e distanza… un secondo lockdown metterebbe troppa gente in ginocchio!!! Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 24 Ott 2020 alle ore 9:15 PDT

La Salerno, nella giornata di ieri, aveva cercato di sensibilizzare i suoi utenti con una didascalia eloquente. “Mascherina e distanza… un secondo lockdown metterebbe troppa gente in ginocchio!!!”.

