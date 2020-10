Sport: nel ciclismo vince Hart, Hamilton nella storia

Sport, tutti i grandi successi di domenica 25 ottobre: il britannico Hart primo al Giro d’Italia, Lewis Hamilton nella storia.

In un momento di grande sofferenza per le attività amatoriali, lo sport professionale non si ferma ed, anzi, regala grandi emozioni. Dalla tappa finale del Giro d’Italia al Gran Premio del Portogallo, tutti i nomi e le vittorie di questo domenica 25 ottobre.

Sport, Hart campione del Giro d’Italia

Tao Geoghegan Hart è il vincitore della 103° edizione del Giro d’Italia. Il ciclista britannico ha battuto l’australiano Jai Hindley, giungendo in Piazza Duomo con un vantaggio di 39”. La vittoria della tappa è andata invece a Filippo Ganna, che con un tempo di 17’16”, si è aggiudicata la terza crono della competizione. La vera vincitrice del giro è stata dunque la Ineos Grenadiers, il team sportivo che supporta sia Hart che Ganna.

Hamilton, il pilota nella storia: battuto il record di Schumacher

Grande vittoria per Lewis Hamilton al Gran Premio del Portogallo. Il campione di F1 ha firmato la sua 92° vittoria, scavalcando di fatto il primato di Michael Schumacher (91 vittorie). Secondo classificato Bottas (compagno di scuderia di Hamilton), terzo Vestappen, quarto Leclerc. Vettel si piazza al decimo posto.

Già qualche settimana fa Hamilton aveva ricevuto in dono da Mick Schumacher (figlio del grande campione tedesco) il casco un tempo appartenuto al padre. Un passaggio di testimone che apre la strada ad una nuova era, dominata dal pilota della Mercedes.

