Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, scatta il secondo bacio al Grande Fratello VIDEO

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, scatta il secondo bacio al Grande Fratello. I due concorrenti si sono nuovamente baciati durante la serata a tema organizzata dal programma

Quale modo migliore per chiarire una lite se non con un bacio? Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ieri hanno litigato in puntata dopo un video che è stato mostrato all’influencer. Lui è rimasto così tanto deluso da essere arrivato a nominarlo. Dopo la puntata hanno discusso animatamente, entrambi delusi, uno per dei motivi e l’altro per motivi diversi. Sono andati a letto arrabbiati l’uno con l’altro, convinti che la loro amicizia fosse finita per sempre. Stamattina si sono svegliati determinati a non andare dall’altro e intenzionati ad aspettare che fosse l’altro a fare il primo passo, ma nessuno dei due aveva voglia di farlo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Andrea Damante parla di Giulia De Lellis: “Frequenta un mio amico”

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ci ricascano: scatta il secondo bacio dopo la lite al Grande Fratello Vip

SECONDO BACIO FRANCESCO TOMMY NON È UN’ESERCITAZIONEEE AAAAAAAAAA #GFVIP pic.twitter.com/HCB4W3bpwt — Hey there (@theresniky) October 24, 2020

Si sono venuti incontro, girandosi intorno tutto il pomeriggio, facendo il bagno insieme e arrivando al punto di scoppiare e parlarsi poco prima che cominciasse la serata. Entrambi hanno rivelato di essere rimasti delusi l’uno dall’altro ma di tenerci tanto al loro rapporto. “Io vorrei che tu fossi la mia comfort zone qui dentro” ha rivelato Tommaso. “E lo sono” ha risposto Francesco. Il chiarimento è stato poi interrotto dai ragazzi che hanno comunicato ai ragazzi che la cena era pronta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Durante la cena si sono riavvicinati, anche se ancora non hanno finito di parlare avendo ancora un po’ di situazioni da chiarire. Hanno bevuto un po’ di vino, ballato in giardino e poi Francesco ha deciso di cominciare un gioco: passare il vino attraverso la bocca. In un primo momento Tommaso si è tirato indietro, poi ha deciso di stare al gioco e lasciarsi “baciare”.