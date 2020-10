Tragico incidente stradale: motociclista si schianta contro un trattore

Fabio Bucciarelli, motociclista di 55 anni, muore in un tragico incidente stradale nella giornata di ieri: lo schianto contro un trattore

Nella giornata di ieri, attorno alle 15.30 del pomeriggio, si è verificato uno scontro fatale a Castelvetro (Modena), tra un motociclista ed un trattore. La vittima, Fabio Bucciarelli, aveva 55 anni, ed era residente nella zona.

Stando alle ricostruzioni, Fabio, in sella alla sua moto, si stava dirigendo verso Maranello quando è avvenuto il tragico schianto: il suo veicolo avrebbe impattato contro il rimorchio di un trattore, guidato da un giovane di 27 anni.

Scontro tra moto e trattore: la vittima è Fabio Bucciarelli

Sulle colline di Castelvetro, in provincia di Modena, nel primo pomeriggio di ieri è accaduto un tragico incidente. Un centauro 55enne, Fabio Bucciarelli, stava viaggiando in direzione Maranello, percorrendo via Croce da Casinalbo, quando si è scontrato con il rimorchio di un mezzo agricolo.

Stando alle ricostruzioni effettuate dalla polizia municipale, il trattore, guidato da un 27enne, proveniva da una strada di campagna. All’incrocio fra via Croce e via Pagliarola, il mezzo si è inserito su via Croce, nella direzione opposta rispetto a quella del motociclista. Tuttavia, nessuno dei due ha avuto il tempo di frenare, dando origine così ad un impatto terribile: la moto, sbalzata via dall’urto, è finita sotto il rimorchio.

Nell’immediato sono stati allertati vigili del fuoco, ambulanza ed automedica, ma per Fabio non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimarlo, il centauro è deceduto poco dopo, a causa della violenza dell’impatto. L’uomo era residente proprio in quelle zone.

La polizia municipale dell’Unione Terre di Castelli si sta ancora occupando del caso, e sta effettuando tutti i rilievi necessari al fine di stabilire con certezza la dinamica del tutto. Anche il conducente del trattore, un giovane di 27 anni, è stato condotto via dall’ambulanza in stato di shock.

