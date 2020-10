Vite al Limite. Annjeannette Whaley, 308 kg, fa causa al programma

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Annjeannette Whaley

Annjeannette Whaley ha 30 anni quando partecipa al programma Vite al Limite, in onda in Italia sul canale Real Time. Viene dalla città di Hillsboro, nello Stato dell’Oregon e ha raggiunto il peso di 308kg. E’ la protagonista della quattordicesima puntata della settima stagione.

La ragazza sostiene di aver lottato contro la dipendenza da cibo per la maggior parte della sua vita. I suoi problemi di peso sono iniziati dopo che la madre, una tossicodipendente, morì per overdose da eroina. Annjeannette era ancora una bambina. Quando aveva 9 anni fu spedita in un camping per ragazzini obesi. Si sentiva fortemente in imbarazzo per questo.

Non sorprende infatti che in età adulta sia arrivata ad avere una mole spropositata. Mangiare per lei era l’unico conforto dai mali del mondo.

È partita alla volta di Houston, (Texas) per farsi visitare dal celebre chirurgo bariatrico Nowzaradan. È riuscita ad attenersi con scrupolo alla rigida dieta che le è stata prescritta, ha fatto più esercizio fisico e ha perso i primi chili che le hanno consentito l’accesso ad un intervento chirurgico, quello di bypass gastrico. Nonostante le difficoltà, non ha mai ceduto ed è riuscita a raggiungere il suo traguardo. Alla fine del programma, Annjeannette ha raggiunto il peso di 183 kg, perdendone 125.

Tuttavia, nell’aprile 2020 ha citato in giudizio la Megalomedia, casa di produzione della trasmissione. E’ l’ottava partecipante a farlo con la medesima motivazione. Quale? La società non avrebbe pagato le spese mediche, lasciando a lei il danno finanziario, come invece avevano promesso di fare.

Nonostante questo, dai canali social di Annjeannette, possiamo vedere quanto siano stati stupefacenti i suoi risultati.

