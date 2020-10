A “Live – Non è la d’Urso” lacrime ed emozione per Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa torna in tv ospite di “Live – Non è la D’Urso” per rivivere la storia della sua vita attraverso delle immagini inedite

Durante la trasmissione di Canale 5, ieri sera la giornalista Rita Dalla Chiesa ha potuto rivedere il film della sua vita, una lunga clip video fatta preparare da Barbara D’Urso per omaggiarla, dal ricordo dei genitori, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso a Palermo nel 1982, al primo matrimonio, dall’amore infinito per la figlia Giulia e per il nipote Lorenzo alla relazione travolgente vissuta con Fabrizio Frizzi.

Rita Dalla Chiesa da poche settimane è entrata a far parte dell’agenzia LaPresse, la stessa che si occupa di Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset ha dato spazio a Rita e alla storia della sua vita. Figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che lei stessa ha raccontato in un libro “Il mio valzer con papà” in cui ha ripercorso tutta la sua vita.

La Dalla Chiesa poi parla della figlia Giulia, nata dall’amore con Roberto Cirese fino all’incontro con Fabrizio Frizzi. Tra i due nasce un grandissimo amore: i due si sposano, ma dopo diversi anni la coppia si lascia pur restando in ottimi rapporti.

Rita Dalla Chiesa, “Mi è solo entrato un bruscolino nell’occhio”