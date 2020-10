Ambra Lombardo, bellezza autunnale: il suo fascino è incantevole – FOTO

Ambra Lombardo fa sognare con un nuovo scatto sul suo profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello assolutamente divina

Visualizza questo post su Instagram Strike a pause ⏸ #waiting #homing #🍀 Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official) in data: 23 Ott 2020 alle ore 11:50 PDT

I più attenti la ricorderanno già impegnata nel concorso per Miss Italia del 2004, quando arrivò ad un passo dalla vittoria: seconda, con l’incoronazione di Cristina Chiabotto. Di recente, l’abbiamo vista all’opera, lo scorso anno, nella sedicesima edizione del Grande Fratello. E protagonista delle cronache di gossip per la sua relazione con Kikò, ex marito di Tina Cipollari, conclusa da qualche tempo, come da lei stessa confermato. Parliamo della splendida Ambra Lombardo, 34 anni, siciliana, un fascino tutto mediterraneo e davvero irresistibile. Una delle principali celebrità del momento su Instagram, dove sta spesso regalando scatti davvero intriganti ai suoi numerosissimi fan.

Ambra Lombardo, il vestito attillatissimo fa girare la testa: stupenda

Lunghi capelli neri e occhi chiari, con l’arrivo definitivo dell’autunno Ambra si mostra in una veste particolarmente suggestiva. Un abito scuro molto attillato, ad esaltare la sua silhouette, con fantasie color rosso acceso. Lo scenario autunnale da’ un’aria più soffusa al suo scatto, la sua chioma corvina e i suoi lineamenti delicati come sempre ci fanno sognare.

Influencer piuttosto atipica, Ambra nella vita è anche una docente di un liceo milanese, dove insegna lettere e filosofia. Amante della cultura e dei musei, ha sempre nutrito una grande passione per i grandi classici.

