Un elicottero privato è precipitato nella serata di ieri sul monte Breithorn (Aosta), nell’incidente un uomo ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito.

Nella serata di ieri un elicottero privato con a bordo due persone è precipitato sul monte Breithorn, in provincia di Aosta. Uno dei due occupanti del velivolo ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto ferito gravemente. L’allarme è stato lanciato dallo stesso elicottero in serata ed i soccorsi si sono immediatamente attivati per le ricerche che sono terminate intorno alla mezzanotte con l’individuazione del mezzo a circa 3mila metri di quota, in un punto molto impervio, al di fuori delle piste da sci.

Aosta, elicottero precipita sul monte Breithorn: un morto ed un ferito in gravi condizioni

Un morto ed un ferito in maniera grave, questo il tragico bilancio dell’incidente consumatosi nella serata di ieri, domenica 25 ottobre sul monte Breithorn, in provincia di Aosta. Stando a quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, un elicottero privato, un Robinson 4 posti con a bordo due persone, è precipitato per cause ancora in fase di accertamento a quota 3mila metri, in un punto molto impervio. A perdere la vita, Alfredo Buda di 59 anni che si trovava con l’amico Giorgio Oliva, rimasto gravemente ferito.

L’allarme è partito dallo stesso velivolo nella serata ed è stato ritrovato intorno alla mezzanotte dalle squadre di soccorritori che hanno subito messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino valdostano Sagf e la Guardia di Finanza. Recuperati i due occupanti dell’elicottero, per il 59enne non c’è stato nulla da fare, i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. L’altro passeggero è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Berna, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni per una forte ipotermia.

Adesso le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato l’elicottero a perdere quota e precipitare al suolo. Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, come riporta Fanpage, sta indagando sulla vicenda.

