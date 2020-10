La triste separazione da Aurora Ramazzotti : “Mi sta facendo soffrire…”

Sono ore calde per il futuro della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora che ha appena litigato con una persona speciale

Sembra davvero uno scherzo, ma il rapporto tra Aurora Ramazzotti e un persona molto socievole e speciale per lei non è più lo stesso. L’ha confermata un’indiscrezione de Il Giornalettismo che tra i due ormai non scorre buon sangue.

La 23enne figlia de Eros e Michelle non trascorre un bel periodo, come un pò tutti d’altronde e non ha perso tempo a condividere questa sua delusione con gli ammiratori del web, con l’obiettivo di cercare conforto. Nonostante ciò Aurora ha cercato di risollevare gli animi e le coscienze degenerate dall’aria tesa che tira in giro, alla sua maniera.

Via il make-up, abbondare il sorriso sulle labbra e imparare ad accettare se stessi così come si è, per un futuro migliore. Il messaggio di coraggio è stato recapitato al pubblico in men che non si dica, siccome la web influencer vanta oltre 2 milioni di follower su Instagram.

Nel frattempo Aurora proietta il momento negativo nei rapporti privati e si dice delusa dall’atteggiamento di una persona a lei molto cara

Aurora Ramazzotti, la risposta che non ti aspetti

Sembra un “brutto sogno” per come siamo abituati a conoscerla davanti alle telecamere, sempre pimpante, sorridente e propositiva alle iniziative. La web influencer, Aurora Ramazzotti non ha più quel rapporto che tutti speravano di avere e che un giorno si possa ricucire.

Qualcosa è andato storto, ma questa complicazione ha origine dalla scorsa estate, quando il “giocattolo” non ha più funzionato. Una relazione tra due ragazzi, quando c’è di mezzo la delusione non è certamente un gioco da ragazzi rimettere a posto tutti i pezzi del puzzle.

Eppure nella speranza di una nuova “scintilla” tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, qualcuno ci crede davvero. I due web influencer sono tra i giovani più amati del mondo dello spettacolo e la cocente separazione genera un flusso di sofferenze per entrambi.

Prima di entrare nella casa del GF, Tommaso Zorzi non ha preso di buon occhio l’iniziativa di Aurora di andare al funerale della nonna del fidanzato Goffredo, piuttosto che trascorrere il weekend a Capri con lui.

Ma Aurora ha avuto un atteggiamento per giusta causa. Tommaso Zorzi avrebbe dovuto capire la triste circostanza, ma lui è spesso accecato da un’orrida testardaggine. Ora Aurora Ramazzotti si spetta le scuse da lui, magari con l’aiuto dei fan, che già premono con insistenza per un nuovo abbraccio pieno di…amicizia

