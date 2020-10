Belen Rodriguez, calze nere super sexy per un inizio settimana di fuoco: stupenda – FOTO

Un carico di emozioni avvolge di bianco e nero l’atmosfera incandescente attorno a Belen Rodriguez: super sensuale

Non ha dato spazio alle parole l’ennesima proposta di “fuoco” del momento strepitoso che attraversa Belen Rodriguez. La showgirl argentina è completamente rinata sotto i “colpi” dell’amore, quello vero, ritrovato dopo tanta nostalgia.

C’è voluto un pò prima di rimettersi in riga per la modella sudamericana, ora di nuovo felice, tra le braccia di una persona divenuta tutto ad un tratto l'”epicentro” della sua vita. Parliamo di Antonino Spinalbese, il 25enne parrucchiere della scuderia “Coppola” a Milano, salito in cattedra grazie alla fama della modella, tanto conosciuta a livello nazionale.

Molti follower storciono il naso sulla scelta del fidanzato non solo per l’età, quanto per lo stile, profuso sull’onda dei vari ex Corona e Iannone. Ma ciò che conta ora per lei è il ritrovamento di se stessa, quella voglia “matta” di tornare a brillare di luce propria e far “impazzire” tutti alla sua maniera.

Proprio in una delle ultime uscite sui social, Belen Rodriguez non ha esitato ad accelerare il suo istinto di donna caliente e “spazzare” via la concorrenza. In questo periodo difficile e quasi di clausura, tutti i riflettori sono per lei, affinchè possa posare l’ennesima scarica adrenalinica sul “piedistallo” della moda.

Lo scatto invernale su Instagram non ha bisogno di presentazioni e rappresenta un altro dei suoi colpi ad “effetto” abituali, da regalare alle prime pagine di copertina del brand “Vogue Thailandia”. Il fotografo d’eccezione non può che essere il suo Antonino, completamente accecato da una sensualità di “fuoco”, mai vista prima.

Visualizza questo post su Instagram Editorial for @voguethailand by 📷 @antonspin_ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 26 Ott 2020 alle ore 12:18 PDT

I follower di Instagram hanno commemorato la presa di posizione di Belen come uno slogan, con inciso “Un inizio settimana coi fiocchi”. D’altronde la bellezza di “Afrodite” non le manca e la rimarca con delle calze a reti nere davvero sexy, mentre copre con un pleid a scacchi la sua intimità. Cosa ne penserà il fortunato Spnalbese? Sarà il preludio all’ennesimo istante di fuochi d’artificio?

