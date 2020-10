Best Panettone of The World 2020, l’oro assoluto è Veneto

È padovana il miglior panettone del mondo. Francesco Luni medaglia d’oro: “Un riconoscimento importante per il nostro territorio”

Erano oltre 300 i professionisti in gara, con delegazioni che arrivavano, fra gli altri Paesi, da Cina, Giappone, America e Spagna ieri alla competizione “Best Panettone of the World 2020” tenutosi a CineCittà. Il concorso internazionale sul lievitato per eccellenza, organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria, cui hanno partecipato numerosi professionisti provenienti da tutto il mondo, ha visto l’Italia rigorosamente sul podio per il prodotto da forno made in Italy.

Francesco Luni, 37 anni, Laurea Magistrale in Tecnologia Alimentare, titolare insieme alla sorella Federica della storica Pasticceria Estense di Padova, da ieri ufficialmente insignito della nomina di Maestro, ha ottenuto il massimo riconoscimento con il suo Panettone Tradizionale ed essendoci stati dei parimerito, gli è stato conferito l’ORO ASSOLUTO al Campionato del Mondo FIPGC “The Best Panettone of the World 2020”, con tanto di Coppa d’Oro che si aggiunta alla Medaglia d’Oro già assegnata.

Giuseppe Zippo, presidente dell’associazione Pasticceri salentini di Confartigianato imprese Lecce, ha conquistato la giuria del campionato mondiale svoltosi a Roma nella categoria Classico, con un panettone tradizionale glassato ed è stato proclamato Eccellenza pasticceria italiana. Il montalbanese maitre Domenico Lopatriello invece è medaglia d’oro per la categoria Miglior panettone Innovativo 2020.

La giuria del concorso quest’anno era composta da 4 campioni del mondo di Pasticceria: Roberto Lestani Presidente di giuria, insieme a Matteo Cutolo, Paolo Molinari ed Enrico Casarano. A completare la giuria anche Claudia Mosca, Maurizio Santilli e Gianni Pina, che hanno giudicato il profumo, il taglio, la cottura, il gusto, la sofficità e l’alveolatura, ma anche la qualità delle materie prime scelte, la lievitazione, la presentazione e, non ultima, la capacità del Pasticcere di comunicare il suo prodotto. Le categorie in gara sempre tre invece: Classico, Innovativo e Decorato.

Luni, “Questo Oro Mondiale lo dedico a mio papà”