Bomba Maria De Filippi, “Ora vi dico tutta la verità su di noi”, i fan senza parole

Bomba al programma di Maria De Filippi, a Uomini e donne arriva la verità su due concorrenti. I fan rimangono a bocca aperta

A Uomini e Donne, uno dei programmi storici di Maria De Filippi, scoppia una bomba su due partecipanti. Stiamo parlando di Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice e Fabio Colloricchio un ex tronista. La ragazza ha rivelato cose imbarazzanti durante l’intervista a Rivelo, il programma in onda su Real Time. Dopo la fine della trasmissione di Maria de Filippi, come ha spiegato alla conduttrice Lorella Boccia, è stata sommersa di insulti e critiche brutali che le hanno fatto del male. La giovane era entrata in un tunnel, non riusciva più a capire cosa stesse succedendo: “Stavo sfiorando l’anoressia, non trovavo più un senso alla mia vita”.

Bomba Maria De Filippi, la confessione di Nicole

Nicole Mazzocato non è riuscita più a trattenersi e durante l’intervista a Rivelo ha confessato la sua storia con l’ex tronista Fabio Colloricchio. La loro relazione è durata quattro anni, ma per incompatibilità ed altri problemi la loro storia è terminata ed ognuno ha preso strade diverse. In lacrime l’ex corteggiatrice ha ricordato le parole che Fabio ha detto sul suo conto: “L’ho querelato. Un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna. Mi sono sentita veramente umiliata – ha rivelato – Se mi chiedesse scusa non ritirerei la querela”.

L’ex tronista di Maria de Filippi, durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi spagnola, aveva detto riguardo alla sua vecchia fiamma cose poco eleganti sulla loro vita intima, definendo la loro relazione un inferno. La coppia avrebbe avuto poca intimità ed inoltre l’uomo avrebbe parlato anche di un tradimento.

