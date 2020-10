Carlo Conti choc a Domenica Inn: “Non riesco più a pronunciare bene le parole”

Ospite da Mara Venier a Domenica Inn, il conduttore fiorentino, Carlo Conti ha riscontrato una difficoltà che finora non si era mai palesata

L’intero Paese sta attraversando un momento molto difficile, ma in questo triste quadro generale non sono mancate neanche le sofferenze dei personaggi Vip.

C’è chi ha avvertito dentro lo “strazio” della malattia, lanciando un appello di coraggio e solidarietà ad un popolo, già in preda ai problemi sociali. Proprio di questo si è parlato nei salotti di Domenica Inn tra la “padrona” di casa, Mara Venier e l’ospite d’eccezione, il conduttore fiorentino, Carlo Conti.

Il “generale” Conti, nonostante l’assenteismo in studio ha generato un’ondata non indifferente di odiens nell’ultima puntata di Tale e Quale Show. Il talk show d’imitazione di proprietà dell’ex presentatore di Sanremo conserva ogni venerdì sera, qualcosa di speciale al pubblico da casa. Quanto agli ospiti, in “rampa” di esibizione per emulare i cantanti più conosciuti dell’ultima generazione e non solo.

Si parla di oltre 4 milioni di telespettatori, circa un milione in più rispetto alla media ascolti di tutte le programmazioni Rai. Il merito va sicuramente alle innate qualità di conduttore di Carlo Conti, ma non da meno al parterre di giuria della trasmissione, composto da due attori comici di grande fama come Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello

Carlo Conti, appello “straziante” in diretta tv

Un dolore fortissimo ha accompagnato il conduttore, showman fiorentino Carlo Conti tra le “braccia” di Mara Venier. L’occasione per rivelare a tutti la straziante notizia non ha esitato il giorno dopo, a fare il giro delle tv e dei giornali.

Ieri pomeriggio a Domenica Inn figurava un ospite speciale e molto conosciuto dalla produzione televisiva della Rai. Durante l’intervista sul momento particolare che si vive traspare qualcosa di incredibile dai virgolettati di Carlo Conti.

Si tratta di una difficoltà che il presentatore di Rai Uno non è riuscito proprio a superare. Il motivo è legato ad un rapporto davvero speciale, consolidatosi negli anni come “fraterno”. Il personaggio in questione è Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 2018 a causa di una terribile malattia.

Il momento di commozione è davvero grande per Carlo Conti, a tal punto da non riuscir a pronunciare il suo nome e cognome, affissi all’ingresso degli studi di Domenica Inn. Il dolore per la scomparsa è ancora “fresco”, nonostante siano passati due anni da quando Carlo e Fabrizio non possono più scambiarsi cenni d’intesa reciproci

