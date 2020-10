Per Caterina Balivo niente è più bello che il potere stare a stretto contatto con la natura. Lei fa vedere un momento di felicità in famiglia.

È un autunno felice, nonostante tutte le cose che stanno avvenendo in Italia e nel mondo, per Caterina Balivo. Lei infatti ha modo di trascorrere molto tempo con i suoi figli. E l’ultimo fine settimana lo ha trascorso tra i boschi del Monte Amiata, nella Maremma.

“Sono andata alla ricerca di castagne con i miei bambini. Che bello vedere loro fare quello che facevo io con mio nonno quando ero bambina”. Dopo avere lasciato la conduzione di ‘Vieni da Me’ ed essersi presa una pausa lavorativa a seguito di anni ed anni di presenza ininterrotta, ora la 40enne originaria di Napoli può passare molto più tempo con i suoi bimbi e con il marito Guido Maria Brera, 51enne imprenditore romano.

Caterina Balivo, sempre solare in tutti i suoi post

Visualizza questo post su Instagram Buon pranzo della Domenica ✨ #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 25 Ott 2020 alle ore 5:21 PDT

“Il contatto con la natura, quello nessuno ce lo potrà mai togliere. Vedere i miei bambini felici di raccogliere le castagne così come facevo io da piccola nella campagne del mio nonno. Giornata (ieri) sul monte Amiata dove per un po’ di ore tutto sembrava come prima”. Questa la frase scritto a corredo della foto postata su Instagram.

E tra i suoi followers c’è anche chi le chiede di fare come Vanessa Incontrada. Ovvero di mostrarsi come mamma l’ha fatta. Un ammiratore in particolare avanza tale bizzarra richiesta, sottolineando che sarebbe come un raggio di sole in questo brutto periodo.

