Covid al Grande Fratello, Signorini spiazza tutti: “Non possono stare in casa”. Il conduttore stasera ha rivelato che uno dei tre nuovi ingressi è un sospetto positivo e non può entrare né lui né gli altri due, per la sicurezza del programma

Alfonso Signorini questa sera ha cominciato il Grande Fratello Vip con un colpo di scena. Alla fine di questa puntata, infatti, avrebbero dovuto esserci tre ingressi nella casa, non si parlava d’altro di settimane e stiamo parlando di Selvaggia Roma, Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Anche nella casa si erano preparati tutti a questi nuovi arrivati: con molto ironia hanno passato giorni a immaginare come avrebbero dovuto comportarsi con queste persone che sarebbero entrate in “casa loro”. Però, stasera, c’è stato un colpo di scena.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sgancia la bomba in diretta: “Abbiamo un concorrente positivo”

Quando è cominciata la puntata, questa sera, Alfonso ha sottolineato subito quello che sta succedendo. “Per amore di chiarezza dobbiamo dirvelo: stasera avrebbero dovuto esserci tre ingressi, come voi sapete. Purtroppo c’è un sospetto positivo tra di loro, e per la sicurezza anche degli altri due, degli autori e di tutti quanti, abbiamo deciso di non far entrare nessuno questa sera nella casa. Dopo i dovuti accertamenti, vedremo come comportarci e cosa fare”. Questo i ragazzi nella casa non lo sanno ancora, infatti si aspettano in questi minuti di vedere dei nuovi arrivati entrare nella casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Sul web è scoppiato il toto scommesse: chi si è contagiato tra i tre? Selvaggia Roma, Stefano Bettarini o Giulia Salemi? Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprirlo.