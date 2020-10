Il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci invita i fan a sostenere la loro beniamina: l’ultimo post è uno scatto della showgirl, risalente alla scorsa puntata

Elisabetta Gregoraci continua a far perdere la testa a tutti, dentro e fuori dalla Casa. Nell’ultima puntata del Gf Vip, trasmessa lo scorso venerdì, la showgirl si è mostrata in un outfit da capogiro: vestito glitter nero che, data l’esigua lunghezza, metteva in evidenza lo stacco di coscia della bella Elisabetta. Con la coda alta ed il rossetto rosso da “femme fatale“, la Gregoraci ha incantato proprio tutti.

E, in particolar modo, il suo compagno d’avventura Pierpaolo Petrelli.

Elisabetta e Pierpaolo: c’è qualcuno nel cuore della showgirl?