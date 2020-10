Emily Ratajkowski incinta: nuda in un Video, fan impazziti

Emily Ratajkowski incinta: dopo l’annuncio, la modella spiazza i fans pubblicando un video in cui si mostra nuda sfoggiando il pancino.

Emily Ratajkowski è incinta e lo annuncio ai suoi milioni di fans in modo davvero speciale. La modella ha deciso di condividere la dolce notizia con i suoi 26,8 milioni di followers pubblicando un video in cui si mostra in posa per la copertina di Vogue a cui ha concesso un’intervista esclusiva annunciando la sua prima maternità.



Bellissima con il dolce pancino già visibile, la 29enne ha annunciato che non annuncerà il sesso del bambino non volendolo sapere.

«Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo “Congratulazioni” è quasi sempre: “Sapete cosa sarà?”Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia», ha spiegato a Vogue.



Emily Ratajkowski nuda con il pancione in primo piano: il video fa impazzire il mondo

Dopo aver annunciato la gravidanza a Vogue, Emily Ratajkowski ha pubblicato il video che vedete qui in alto e che, in poco più di due ore, ha ottenuto più di quattro milioni di visualizzazioni. In pochi secondi, la modella si mostra in tutto il suo splendere sfoggiando il dolce pancino già visibile sul suo corpo. Tra le tante immagini, ci sono anche quelle in cui Emily si mostra come mamma l’ha fatta incantando tutti per la sua indiscutibile bellezza.

Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti e che è possibile leggere sotto il video pubblicato da Emily, spunta anche quello di Chiara Ferragni che, tra pochi mesi, diventerà mamma per la seconda volta di una bambina dopo essere diventa mamma di Leone.

«Sono completamente e innegabilmente impotente quando si tratta di quasi tutto ciò che riguarda la mia gravidanza: come cambierà il mio corpo, chi sarà mio figlio. E sono sorprendentemente indifesa. Ma invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia»., ha aggiunto la modella.

