La Fialdini condivide uno scatto in cui la ritrae seduta su una panchina intenta a lavorare, nella didascalia fa una riflessione sull’amore

La conduttrice Francesca Fialdini condivide una foto su Instagram mentre lavora in un parco, seduta su una panchina. Nelle didascalia fa una riflessione sull’amore: “L’amore: tiene in piedi le nostre passioni, i nostri desideri.L’amore, e solo quello, da un senso alla nostra esistenza. Per questo, ascoltare le voci di chi non si sente abbastanza amato aiuta a capire cosa c’è dietro i disturbi alimentari”.

Questo pensiero è dedicato al programma Fame d’Amore su Raitre che si occupa di analizzare i problemi di anoressia, bulimia ed obesità. La Fialdini conclude dicendo: “Ascolterete con le vostre orecchie e vedrete con i vostri occhi, cosa significa fare del nostro corpo un campo di battaglia”.

La Fialdini e la il suo programma che vuole fare la differenza

Il programma che sta portando avanti con tanto amore la Fialdini è ammirevole. Fame d’amore è un programma dedicato a ragazzi con disturbi alimentari che provano a combattere la loro battaglia. Queste malattie spesso si mascherano dietro ad altro, e non è facile riconoscere di avere un problema finché non si arriva a un punto di non ritorno. La malattia a volte si insinua e prima che uno se ne accorga è già radicata all’interno del proprio essere. E a quel punto bisogna scavare profondamente per riuscire a estirparla da dentro. La conduttrice da spazio a questi ragazzi coraggiosi che non vogliono dargliela vinta alla malattia, la vogliono combattere.

Questo è un tema sicuramente attuale, come anche molto antico ma forse oggi il fatto di essere continuamente sottoposti a immagini di perfezione sui social network causa ancora più problemi di questo genere. La Fialdini comunica sul suo profilo Instagram che le puntate di questo programma avranno inizio da stasera su Rai 3. La conduttrice scrive:” Da Lunedì 26 ottobre torneremo a mostrarvi la verità sui DCA ma sopratutto proveremo a entrare nelle menti raffinate coinvolte in questa battaglia. Perché chi soffre di anoressia, bulimia e disturbo d’abbuffata è tutt’altro che pazzo, sciocco o superficiale.”

Nel programma si andrà ad analizzare il perché questi giovani, spesso intelligenti e sensibili si ammalano e come guariscono. Sicuramente un contenuto che può interessare il pubblico a casa, perché sono in molti a soffrire di questi disturbi. E sono molti anche i genitori e gli amici a volerne sapere di più per aiutare le persone che amano.

