Francesca Manzini e la lite con Mara Venier, non vuole perdonarla

Francesca Manzini è l’imitatrice di molti personaggi famosi, una delle sue interpretazioni è Mara Venier ma la conduttrice non ha apprezza

La Manzini è ormai nota per imitare Mara Venier, e lo ha fatto talmente bene che spesso si aveva difficoltà a capire se effettivamente era davvero lei. Ovviamente i toni e le parole usate si differenziavano molto dalla Venier, che nonostante abbia un atteggiamento particolare in studio non è mai aggressiva. Questa imitazione a Mara non ha fatto piacere per niente, pare infatti che la conduttrice sia arrabbiata con la Manzini e non abbia intenzione di perdonarla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Carlo Conti choc a Domenica Inn: “Non riesco più a pronunciare bene le parole”

Mara Venier non vuole perdonare Francesca Manzini per la sua imitazione

Pare che la Venier non sia disposta a chiarire la situazione con la Manzini e metterci una pietra su. Francesca ha partecipato ad Amici Celebrities dimostrando la sua bravura anche come cantante e ballerina, e recentemente ha anche partecipato a Tale Quale Show confermando il suo talento. Nonostante il talento e la professionalità dimostrata dalla Manzini, in televisione non le viene dato tanto spazio. Il motivo potrebbe essere che qualche presentatrice che non ha gradito le sue imitazioni l’abbia voluta ostacolare.

La ragazza spiega di aver anche imitato Maria De Filippi, sotto richiesta della stessa che pare apprezzare il lavoro dell’imitatrice. Tuttavia continua a non riuscire a ritagliarsi un posto suo in tv. Sostiene appunto che la causa è attribuibile forse a una presentatrice che l’avrebbe ostacolata. Il motivo di questo accanimento è dovuto ad uno scherzo telefonico fatto dalla Manzini alla Venier, fingendosi Maria De Filippi nel programma Tutti pazzi per RDS. Le due hanno avuto un acceso diverbio in seguito a questo scherzo e quando la Manzini in occasione di una premiazione ha provato a chiarirsi con la Venier, pare che quest’ultima non ne abbia voluto sapere niente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Bianca Guaccero, buongiorno speciale ai fan di “Detto Fatto”. La FOTO in bigodin

Tuttavia pare che ieri le due abbiano avuto un incontro proprio a Domenica In, la Manzini è stata ospite della Venier e si è presentata vestita uguale, imitandola. Le due avranno finalmente fatto pace? In ogni caso pare che la Manzini abbia progetti in cantiere, quindi poi così male non le è andata. Infatti su Italia 1 apparirà in un programma. Ha anche in cantiere una collaborazione per una pubblicità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.