Francesco Gabbani rivela perché aveva pensato di smettere di fare il cantante

Ospite a Domenica In il cantante Francesco Gabbani ha rivelato a Mara Venier di aver pensato di mollare la carriera da cantante e ne ha spiegato il motivo

La carriera di Francesco Gabbani è iniziata molto prima di approdare a Sanremo Giovani nel 2016 che ha rappresentato per lui il grande salto. Dopo aver conquistato il pubblico con il brano “Amen“, si è presentato l’anno successivo nella categoria dei Big con la sua “Occidentali’s Karma” vincendo il festival. Un successo straordinario per lui che ha iniziato a farsi conoscere anche all’estero proprio grazie a quest’ultima canzone. Forse non tutti sanno pero’ che prima di approdare all’Ariston Gabbani aveva pensato di accantonare la sua carriera da cantante. Ospite a Domenica In ha spiegato il perché di quel pensiero.

LEGGI ANCHE -> Esce “Qualcosa di nuovo”, il nuovo album di Max Pezzali

Francesco Gabbani: “Volevo mollare tutto e fare solo l’autore”

Mara Venier ha accolto con entusiasmo ed emozione Francesco Gabbani nella sua trasmissione, sottolineando il bene che lega i due. Durante l’esibizione di “Viceversa” la conduttrice si emoziona e insieme a lei anche l’attore Marco Bocci che dichiara di essere pazzo di lui, proprio come le sue figlie. Durante l’intervista il cantante ha parlato della sua famiglia e della sua carriera e ha raccontato come, prima di partecipare a Sanremo, avesse pensato di mollare tutto.

LEGGI ANCHE -> Amadeus richiama Morgan a Sanremo: quale sarà il suo ruolo

“La mia famiglia ha un negozio di strumenti musicali, ho pensato di mollare tutto e di fare solo l’autore“, ha raccontato. Poi pero’ gli si è presentata la grande occasione. “Da lì è partito un percorso che mi ha portato a raccogliere i frutti di tutto quello che avevo fatto prima” ha dichiarato il cantante, che di gavetta ne ha fatta parecchia. Ora Gabbani è uno degli artisti più ascoltati e amati dal pubblico italiano. Il suo ultimo album, uscito lo scorso Febbraio, ha ottenuto un grande successo.

Quest’estate ci ha fatto ballare con “Il Sudore Ci Appiccica“, mentre solo alcuni giorni fa ha selezionato come nuovo singolo “Einstein“. Proprio di questo brano ha parlato a Mara Venier. Si tratta di una conversazione immaginaria avuta con il noto fisico sulla teoria della relatività. “Si deve partire dal fatto che la verità assoluta non esiste e l’unica cosa che possiamo fare è condividere, perché tutto è relativo“, ha spiegato il cantante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter