Francesco Oppini contro Antonella Elia: “Non ci si comporta così”. In questi giorni il figlio di Alba Parietti ha più volte sottolineato di non aver apprezzato l’intervento dell’opinionista durante la puntata del Grande Fratello Vip

Francesco Oppini proprio non riesce a farsi andare giù quello che Antonella Elia ha detto venerdì in puntata sul suo conto. Tutto è cominciato quando in puntata si è aperto un dibattito, si stava mettendo in dubbio la buona fede di Francesco nei confronti di Tommaso Zorzi. Antonella è intervenuta dicendo: “Io credo che tu sia uno stratega ma davvero molto poco furbo. Perché ti dimentichi che ci sono le telecamere quando dici determinate cose. Credo che tu sia un viscido”.

Francesco Oppini contro Antonella Elia dopo l’intervento durante la puntata del Grande Fratello Vip: è guerra aperta

Francesco ha risposto con tranquillità lì per lì, anche se sua madre Alba Parietti si è molto arrabbiata e ha difeso suo figlio sui social. Dopo qualche giorno trascorso a rimuginarci su, Francesco ha detto che se stasera dovesse uscire ha intenzione di parlare con l’opinionista, perché va bene che è il suo lavoro ma ha usato parole troppo forti e ha intenzione di chiarire questa cosa. “Non lo hai detto ad un tavolo con venti persone, ma in diretta su Canale Cinque con milioni di telespettatori. Hai esagerato” ha sbottato il figlio di Alba, parlandone con i suoi amici.

Stasera però non ci sarà nessuna eliminazione, non sono ancora chiare le dinamiche del televoto perché ciò che dice il sito è diverso da quello che invece ha detto Alfonso Signorini venerdì in puntata. Cosa succederà? Lo scopriremo solo tra qualche ora.