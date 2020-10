Giulia De Lellis resta solo in slip bianco, spettacolo vietato-FOTO

Giulia De Lellis e il suo ultimo risveglio in Franciacorta, rimane in mutande e con una giacca corta che non copre la pancia

L’influencer Giulia De Lellis, si trovava a Franciacorta nel lussuoso L’Albereta Relais & Chateaux e si è scatta l’ultima foto del soggiorno sul balcone in mutande. Le mutande bianche ovviamente sono firmate Tezenis, l’influencer ha infatti un contratto con il brand che va avanti da qualche anno. Questa estate ha sponsorizzato i costumi del marchio e d’inverno i pigiamo e la biancheria intima. Appare sempre in ottima forma fisica la De Lellis, che ci tiene molto alla forma.

La De Lellis a Franciacorta tra arte, vino e bontà culinarie

Visualizza questo post su Instagram Blessed 💜🤍💚 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 24 Ott 2020 alle ore 6:10 PDT

L’influencer Giulia De Lellis e il suo weekend da sogno in provincia di Brescia a gustarsi il buon vino della Franciacorta e le bontà culinarie del posto. L’influencer ha trascorso giorni memorabili nella location da sogno dove molti vip vanno quando vogliono staccare dalla città, L’Albereta Relais&Chateaux. Prima di lei ovviamente c’è stata Chiara Ferragni, che quando si tratta di posti lussuosi e paradisiaci certamente non se li fa sfuggire. La location è immersa in una distesa enorme di verde ed è una vera e propria reggia ricoperta di rampicanti, sembra una casa delle fiabe.

Al suo interno ogni confort immaginabile tra spa, piscina, cantine di vino e arte. Giulia De Lellis ha infatti apprezzato ogni confort e ha condiviso con i suoi follower ogni angolo del meraviglioso luogo. Ha poi mostrato anche le cantine del Franciacorta che ha visitato, e si è mostrata un pò brilla nelle foto che seguivano. L’influencer consiglia moltissimo il posto con queste parole:” Era il mio ultimo risveglio in Franciacorta. Un posto bellissimo per staccare che vale la pena visitare”.

Visualizza questo post su Instagram Last night was pizza night 🍕 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 24 Ott 2020 alle ore 2:54 PDT

Non è chiaro con chi fosse la bella influencer, dal momento che non ha ripreso le persone che erano con lei. Tuttavia si presume che fosse in compagnia del nuovo flirt, Carlo Beretta l’amico del suo ex fidanzato Andrea Damante. Dal momento che lui è di Brescia e il resort si trova proprio in quella zona, non sembrerebbe una coincidenza.

