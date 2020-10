Grande Fratello, il web chiede la squalifica: “Protetta, violenta e razzista”. La Contessa De Blanck è finita di nuovo nel mirino dopo quello che è successo ieri sera

Grande Fratello Vip entra nel pieno e i telespettatori non ne possono più di Patrizia De Blanck. Ieri la Contessa ha fatto l’ennesimo scivolone: mentre parlava con i ragazzi, ha usato più volte la NWord, proprio come ha fatto Fausto Leali all’inizio di questo percorso. Quello che tutti si chiedono è: perché Fausto è stato squalificato ad occhi chiusi? Perché Dennis è stato squalificato senza pensarci due volte mentre lei viene continuamente protetta nonostante le battute volgari, sessiste, razziste e omofobe che fa nella casa? Il web vuole andare in fondo a questa questione e capire di più.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck nel mirino del web: “Razzista, due pesi e due misure”

Come se tutto questo non bastasse, ha anche aggredito verbalmente e fisicamente Tommaso Zorzi una volta, lanciandogli contro una bottiglia di vetro. Lo stesso ha fatto con Francesco Oppini, a cui ha lanciato un bicchiere di vetro. Ieri sera, Tommaso si è sfogato con Francesco. “Io domani la nomino. Non capisco perché sia così intoccabile. Solo perché ha 80 anni? Solo perché è la Contessa De Blanck e ha costruito il suo personaggio di una vita per mandare a quel paese la gente? Non funziona così, qui siamo tutti uguali”.

Tommaso è andato a letto molto arrabbiato per questa storia e ha rivelato ai suoi amici che questa sera, a meno che non accada qualcosa di più rivelante, nominerà Patrizia perché il suo atteggiamento nella casa è sbagliato e non è affatto di esempio come dicono.