Jasmine Carrisi e la foto d’infanzia : il dolce ricordo commuove il web

Messaggio tenerissimo quello di Jasmine Carrisi su Instagram. La giovane raccoglie una serie di foto che emozionano il web.

fratm giustament 18enne

Jasmine Carrisi condivide sui social una serie di foto tenerissime: scattate durante la sua infanzia, la piccola Jasmine in queste quattro foto la ritraggono sempre accanto ad uno degli uomini più importanti della sua vita, il fratello Albano Junior. In realtà oggi è un evento importante: il 18esimo del fratello e quindi la sorella maggiore – anche se solo di un anno – ha voluto omaggiare il Albano junior con questi scatti dolci che immortalano i momenti dell’infanzia. Scrive accanto: giustamente 18enne. Le foto ricevono larghi consensi, infatti gli auguri sono davvero tantissimi ma non si vede almeno per il momento il commento del più riservato fratello appena maggiorenne.

Jasmine Carrisi, una bellezza (spesso) invidiata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jasminecarrisi in data: 28 Set 2020 alle ore 11:47 PDT

La giovane Carrisi è molto seguita sui social anche se non mancano le critiche rivolte alla bellissima 19enne. Molti gli haters verso la giovane, presa di mira soprattutto per la sua bellezza. Capelli biondi, occhioni azzurri e lineamenti da principessa Disney, sono elementi che certamente suscitano invidia sul web e per questo attaccata. La ragazza infatti in più occasioni è stata accusata di abuso della chirurgia estetica, affermazioni che certamente fanno sorridere visto che basta sbirciare le sue ultime foto di infanzia per rendersi conto di come la bellezza di Jasmine sia autentica.

Visualizza questo post su Instagram 🤨👓 Un post condiviso da @ jasminecarrisi in data: 16 Lug 2020 alle ore 4:18 PDT

Jasmine e Albano Junior, due fratelli bellissimi e uniti, sono la gioia di papà Albano e mamma Loredana. Il 18esimo di Albano Junior sarà certamente un’occasione importante per tenere unita la bellissima famiglia.

