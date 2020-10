Juliana Moreira lo stacco di coscia è da brividi , super sexy – FOTO

Juliana Moreira, lo stacco di coscia della bellissima brasiliana è da brividi. La sua foto è un omaggio alla sua bellezza latina.

La bellissima brasiliana Juliana Moreira ha un fisico statuario e le sue foto sui social parlano chiaro: la sua pelle scura meravigliosa evidenzia un corpo sodo e degli addominali fantastici. Ma la showgirl non nasconde che dietro questo fisico asciutto ci sia tanto lavoro. In effetti, spulciando sul suo profilo si vede come lo stile di vita di Juliana sia sano, delle piccole abitudini quotidiane che portano i grandi risultati. Quando può la Moreira condivide anche qualche pensiero, dispensa consigli ai suoi follower, certamente un modo per seguirli e star loro vicini.

Negli ultimi scatti Juliana Moreira è alle prese con un macchinario utile per il recupero muscolare, indicato per chi proviene da una intensa seduta di allenamento. A tal proposito scrive: Ciao Ragazzi oggi giorno di riposo e recupero dopo l’allenamento di ieri…oggi ho fatto la terapia a percussione, favorisce la circolazione e aiuta nel recupero muscolare sia dei dolorini che delle contratture…

LEGGI ANCHE ->Chiara Ferragni e il trucco per essere fuori dal comune -FOTO

Juliana Moreira, l’influencer del benessere

Vai su successivo per vedere le foto di Juliana

Un’occasione per ammirare le bellissime gambe della Moreira. In mini shorts la bellissima brasiliana prova su di lei il macchinario. Dal suo incantevole sorriso si deduce che il dispositivo faccia effetto.

Juliana Moreira è stata scelta da un importante brand di integratori alimentari utili per il benessere del corpo, un’occasione quindi per dare consigli su cosa acquistare per stare bene con sé stessi.

LEGGI ANCHE ->Giorgia Rossi | la bellissima del calcio italiano si mostra così | FOTO

Ma avverte, occorre sempre abbinare sport e sana alimentazione per avere i risultati sperati. E consiglia di affidarsi sempre ad un medico prima di assumere gli integratori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter