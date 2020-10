Justine Mattera ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare nuda sopra e sotto indossa solo le calze, i fan in delirio

La Mattera condivide una foto sensuale e i commenti impazzano, gli utenti scrivono: “La sensualità in persona”, “Sempre meravigliosa”. La Mattera è stupenda e per lei questo è il momento migliore dell’anno, il motivo è Il Giro D’Italia che lei segue tantissimo e con passione. Lei stessa dice” Per me è il momento più bello dell’anno. Lo aspetto con tanta voglia di viverlo. Amo lo sport da quando sono piccola, nuotando, correndo e poi in fine la bici”.

Conclude aggiungendo:”Un viaggio in bici è un viaggio che non dimentico mai”. Lei e tutta la sua famiglia lo praticano insieme il ciclismo, anche in vacanza e i suoi figli gareggiano anche. Più volte ha raccontato di questa sua passione.

Anche la Mattera scettica per le restrizioni anti-covid

Anche Justine Mattera come tante persone in questo periodo non è d’accordo sulle restrizioni a cui nuovamente siamo sottoposto per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Condivide nelle stories IG un repost di una ragazza in cui c’è scritto:” La piscina non è necessaria. Andate a dirlo alle gestanti che vengono per migliorare la loro gravidanza. Andate a dirlo a chi deve fare riabilitazione dopo un incidente o infortunio. Andate a dirlo a chi usa lo sporto come valvola di sfogo per combattere lo stress.”

Il post continua e sostiene che non servirà a nulla aver imparato a nuotare perché affogheremo tutti. La showgirl essendo una patita dello sport ovviamente condivide questa linea di pensiero. Ed è giusto, perché sicuramente siamo sottoposti nuovamente a molte rinunce che per alcuni sono vitali. Lo sport non è solo attività fisica atta a migliorare esteticamente il corpo, ma è una cura contro tante patologie fisiche e mentali.

Tuttavia è anche vero che è una forma di tutela per tante categorie a rischio, come i malati e gli anziani che si ammalerebbero per primi di covid. La situazione è sicuramente critica e non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà ancora una volta.

