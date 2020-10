Martina Stella si spoglia e resta in giacca e mutandine: esagerata – FOTO

Martina Stella sempre più bella: con giacca rossa e mutandine, l’attrice esagera e infiamma Instagram: boom di like e commenti, foto.

Martina Stella bellezza esagerata. L’attrice continua ad infiammare Instagram pubblicando gli scatti dei servizi fotografici di cui è protagonista mostrandosi in tutta la sua sensualità e in pose differenti. con una sola giocca rossa che lascia intravedere il decolletè, le gambe scoperte, l’attrice manda in tilt i social facendo sognare i fans in un tranquillo lunedì sera di ottobre.

Una foto cin cui sfoggia non solo la sua bellezza, ma anche la propris sfrontatezza. Le mani in tasca, infatti, indicano la sua determinazione e la sua fierezza di donna indipendente e libera.

“La bellezza della mia amata Roma, mi sorprende sempre. Specialmente in questi giorni difficili più che mai. Rimaniamo uniti”, scrive l’attrice che, proprio in questi giorni, era tornata al cinema con il film Lockdown all’italiana di cui è protagonista con Ricky Memphis, Paola Minaccioni ed Ezio Greggio.



