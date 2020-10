Michelle Hunziker | parole di speranza per chi soffre ora | FOTO

Sul suo sito web personale Michelle Hunziker rilascia un lungo e profondo pensiero rivolto alle categorie che saranno costrette a chiudere.

Ci attendono ancora giorni difficili, settimane difficile, e Michelle Hunziker lo sa. La conduttrice televisiva esprime proprio per questo motivo grande solidarietà e vicinanza alle categorie di lavoratori che vedranno per forza di cose limitare la loro attività.

A causa del progressivo quanto apparentemente inarrestabile peggioramento in merito a quella che è la curva di contagi da Coronavirus in Italia, il governo ha emanato delle nuove misure che impongono diverse limitazioni. Molte categorie dovranno limitarsi a lavorare in un tempo inferiore a quanto accadrebbe comunemente. Altre ancora hanno dovuto chiudere di nuovo, come i cinema, i teatri, le palestre e le piscine. La Hunziker parla anche dei ristoratori e dice che lei è solita andare a cena fuori molto spesso. Il fatto che i locali dovranno per forza di cose chiudere alle 18:00 comporterà per loro enormi problemi.

Michelle Hunziker, un pensiero profondo per chi è in difficoltà

Il Governo Conte ha già annunciato che e categorie più colpite riceveranno aiuti sostanziosi in collaborazione con l’Inps già da novembre. E lei parla proprio di questo aspetto, auspicando una mano concreta per sorreggere chi si troverà in grosse difficoltà. Purtroppo molti virologi sono dell’idea che sarebbe servito un nuovo lockdown per rallentare la curva dei contagi. Una prospettiva che però avrebbe fatto collassare in maniera tragica la nostra economia.

