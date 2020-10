Francesco Oppini a Tommaso Zorzi nella notte: “Non ti ho preso in giro”. I due si sono confrontati durante la diretta del Grande Fratello Vip dopo l’ultima lite

Francesco Oppini stasera potrebbe uscire dalla casa – o meglio, è quello che crede, perché non sa che stasera non ci sarà un eliminazione – e ieri sera ha deciso di affrontare una volta e per tutte l’amico Tommaso Zorzi. Varie volte hanno provato a parlare in questi giorni: sabato sera prima dell’inizio della festa avevano cominciato una discussione seria ma poi sono stati interrotti. Durante la festa, quando Tommaso disse scherzando: “Io stasera vado via”, Francesco rispose: “Io vengo con te, così ti dimostro che non sono uno stratega”. Pare che Oppini abbia davvero capito di averlo ferito, eppure le scuse che Tommaso avrebbe voluto così tanto, non sono ancora arrivate.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si parlano dopo la lite: “Non sono uno stratega”

“Dato che domani potrei uscire, volevo dire un po’ di cose” ha esordito così ieri Francesco Oppini, mentre erano in stanza insieme. “Non sono uno stratega e vincere questo programma non è mai stato nei miei piani, non mi importa niente. Certo, se dovessi arrivare fino alla fine a quel punto me la gioco, ma per il momento non ci sto ancora pensando. Ho scelto te quella sera perché eri la persona a cui ero più vicino, ma anche per dimostrare che non ci sono gruppi. Perché se volevano dimostrare che c’era un gruppo di là, c’è un gruppo pure di qua”.

Tommaso è stato in silenzio tutto il tempo, forse perché si aspettava che l’amico lo prendesse in disparte per parlare e gli chiedesse scusa. Nonostante questo chiarimento mancato, Tommaso oggi ha rivelato che gli dispiacerebbe tanto se fosse Francesco ad uscire questa sera.