Paola Di Benedetto: shorts e gambe nude, che bellezza – Foto

Paola Di Benedetto, serie di foto con outfit autunnali, ma quello con shorts e gambe nude fa impazzire i fans: che bellezza.

Paola Di Benedetto continua ad essere la madre natura della bellezza italiana. La modella che si è fatta amare ancora di più dal pubblico vincendo la scorsa edizione del Grande Fratello Vip sfoggiando non solo la sua bellezza, ma anche la sua semplicità, su Instagram, ha pubblicato una serie di foto in cui si diverte a sfoggiare alcuni scatti con degli outfit autunnali.

Look bellissimi e all’ultima moda come quello che vedete nella foto qui in alto, ma tra tutti, quello che è piaciuto particolarmente ai fans è quello in cui la Di Benedetto indossa dei pantaloncini verdi che le lasciano scoperte le lunghe gambe che le ha dato proprio madre natura.

