La Turani condivide una foto che la ritrae sul un letto di uno chalet di montagna, bellissima tutti vorrebbero essere lì

Visualizza questo post su Instagram Per fortuna, qualche volta, ho ragione io… 😁👌🏼 #buongiorno Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: 26 Ott 2020 alle ore 2:05 PDT

La Turani è in montagna, sul Ponte di Legno in provincia di Brescia. Il luogo è incantevole, sembra di essere in una fiaba. Si intravede uno chalet completamente in legno, tantissime zucche, un fuoco acceso per scaldarsi e tante coperte. Con lei ci sono i suoi inseparabili cani e suo marito Riccardo Serpella.

I due si scattano anche una foto insieme sponsorizzando i loro outfit montanari della Timberland e Levis. I paesaggi che immortala la Turani sono meravigliosi, si vedono i colori autunnali ed è pazzesco. Il marito la aiuta anche con gli shooting, posizionando le foglie bene per terra.

Paola Turani invita il popolo del web ad essere responsabile per la nuova emergenza Coronavirus

La Turani condivide un post sulle storie di Instagram in cui si dice dispiaciuta e preoccupata di quanto sta accadendo nuovamente nel nostro paese. Tuttavia invita gli utenti ad essere responsabili e a rispettare le nuove misure di sicurezza per evitare una nuova strage. Ecco le sue parole: “Stamattina mi sono svegliata a casa con un dèja-vù: quella preoccupazione di un altro lockdown, le protesta nelle varie regioni. Il dispiacere per tutte quelle attività che dovranno di nuovo restare chiuse con tutti i problemi che questa ennesima chiusura comporterà. Sarà un periodo tosto per tutti.

Non sarò di certo io a fare la morale, a dirvi come dovrete comportarvi. Mi sembra ovio che ognuno di noi dovrà fare sacrifici nel suo piccolo. Essere responsabili e fare del suo meglio per rispettare queste nuove direttive”. L’influencer si esprime anche sulla vicenda di Napoli e Roma, le proteste scioccanti degli ultimi giorni: “Mi è davvero dispiaciuto vedere la violenza e l’inciviltà degli ultimi giorni. Una violenza mascherata da protesta, che non potrà mai essere giustificata. Non perdiamo il senso comune, usiamo la mascherina, rispettiamo le distanze e rispettiamo le regole”.

Visualizza questo post su Instagram Direttamente dalla fine degli anni ‘80: i Turpella 😎 #buonadomenica Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: 25 Ott 2020 alle ore 3:58 PDT

Un appello importante quello della Turani, che tutti dovrebbero seguire. L’influencer fa capire che va bene il lavoro e le distrazioni, ma quando il nostro paese ci richiama alla responsabilità per il bene comune, dobbiamo rispondere e aiutarci a vicenda. Le proteste non serviranno a mitigare la diffusione del virus e tanto meno risolveranno la situazione.

