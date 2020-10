Rosalinda Celentano si racconta: “Oggi non voglio morire”

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle Rosalinda Celentano ha raccontato alcuni aspetti della propria vita e di come quest’esperienza la stia cambiando profondamente

Proprio la coppia formata da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman è finita allo spareggio nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Per sapere se saranno loro ad abbandonare definitivamente la gara o Vittoria Schisano e Marco De Angelis si dovrà pero’ attendere sabato 31 ottobre. Nel corso della trasmissione la figlia del Molleggiato, Rosalinda, si è lasciata andare ad alcune forti dichiarazioni che riguardano un periodo buio della sua vita e come ad oggi le cose siano cambiate profondamente.

Rosalinda Celentano: “Ora mi dispiacerebbe morire, due anni fa non era così”

Non ha mai fatto mistero di aver vissuto momenti piuttosto difficili nella sua vita. A Ballando con le Stelle ha raccontato di aver sofferto di un “mal di vivere“, solo un paio di anni fa. “C’è stata una parentesi in cui mi sentivo emarginata anche da me stessa. Non amarsi e non vedere se stessi porta alla catastrofe” -ha spiegato- sottolineando come l’amore, nella vita, sia tutto. Un periodo nel quale sembrava aver perso la voglia di affrontare le giornate e che sente di star superando proprio ora, come dimostra la forte affermazione con le quali ha accompagnato queste parole.

“In questo momento mi dispiacerebbe morire, fino a due anni fa no“, ha dichiarato Rosalinda. Per lei anche questa esperienza nel programma di Milly Carlucci le sta regalando una nuova emozione e la possibilità di ripartire. Poi, sempre parlando di quell’amore che per lei è fondamentale in questa vita, ha ancora una volta sottolineato la decisione di non mettersi addosso delle etichette.

“Il mio corpo viene spostato dall’amore, che l’amore sia un gruppo di persone, un uomo, una donna o l’acqua è sempre un sentimento” -ha sottolineato- nonostante non abbia mai fatto mistero di questo pubblicamente. Fiera di amare in tutte le sue sfaccettature senza porsi limiti, Celentano ha concluso parlando di come stia abbattendo i suoi muri. “Per uscire dal blocco bisogna avere la consapevolezza che parte tutto da noi” e per lei esiste solo la possibilità di fare un passo avanti perché “Farne uno indietro significa morire“.

