Un Posto al Sole anticipazioni 26 ottobre: l’incubo di Giulia continua. Clara sull’orlo del baratro, Alberto sempre più instabile. Bice continua a voler conquistare Michele

Angela regala a Clara un po’ di vecchi vestiti di Jimmy, per il bambino che sta arrivando. Questo scatenerà una polemica da parte di Alberto che non apprezza affatto il gesto, interpretandolo come un tentativo di fare carità. Clara è sull’orlo del baratro, non riesce proprio a farsi accettare da Alberto che a causa dei problemi economici è sempre più nervoso e aggressivo con la ragazza che aspetta un bambino da lui. Come si evolverà questa situazione? Intanto, Clara continua ad essere corteggiata dal giovane e intraprendente Patrizio che farebbe follie pur di averla accanto.

Un Posto al Sole anticipazioni: Giulia ancora in pericolo a causa di Marcello

Bice continua il suo tentativo di conquistare Michele, ma non ha mai conosciuto la furia di Silvia con cui non ha mai fatto i conti. Ci sarà un vero e proprio scontro tra titani che terrà tutti incollati al televisore con il fiato sospeso. Intanto Giulia pensa che il suo incubo sia finito, dopo aver riconosciuto la voce del suo truffatore e averlo inchiodato. Eppure in lei c’è sempre un velo di tristezza. La situazione adesso sembra prendere una piega inaspettata, un nuovo evento offuscherà la sua serenità. Cosa succederà? Come ne uscirà fuori questa volta la nostra amata Giulia Poggi?

