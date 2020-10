È pazzesca Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi si mette in mostra e la vista fornita ai suoi followers è di quelle che non si possono dimenticare.

Visualizza questo post su Instagram En tu carro me veo mejor 🚍 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 26 Ott 2020 alle ore 3:48 PDT

Troppo bella per essere vera, è la solita Wanda Nara, che sa bene di essere un vero e proprio simbolo di seduzione. E che non fa niente per nascondersi, anzi. Consapevole di detenere un certo quale ascendente sui suoi tanti ammiratori, la modella argentina non lesina mai di esibirsi in pose fantastiche.

Lei è uno splendore di quelli che proprio non si possono descrivere a parole. Ed ecco che sul suo profilo personale Instagram arrivano scatti capaci di innalzare la temperatura anche quando ormai il mese di novembre è alle porte. Wandita ha pubblicato anche gli scatti recenti del compleanno di una delle sue bimbe. Evento che, per l’occasione, ha visto anche l’arrivo dall’Argentina di suo suocero. Ma comprensibilmente l’attenzione di tutti i suoi ammiratori è rivolta a lei ed ai suoi selfie di fuoco. Vale la pena vederli nella prossima pagina.