WhatsApp, come fare acquisti all’interno dell’applicazione

WhatsApp si evolve ogni giorno di più. È ormai riduttivo chiamarla semplicemente una piattaforma di chat. Certamente si mandano messaggi tra amici, conoscenti, colleghi, familiari e partner, ma non solo. Ora si può telefonare e videochiamare: il tutto tramite smartphone, tablet e computer. Senza dimenticare poi WhatsApp Business che mette in diretto contatto le aziende e i clienti.

In questo senso, presto sarà possibile anche fare shopping attraverso l’app di messaggistica istantanea. Vediamo quindi come fare acquisti all’interno dell’applicazione WhatsApp. Si tratta di una funzione da lungo tempo attesa e che sta per sbarcare in Italia. Grazie ad essa sarà possibile acquistare prodotti pagando direttamente dentro la conversazione nonché procedere all’invio di denaro ad altre persone.

WhatsApp, come acquistare e pagare prodotti in app