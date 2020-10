X Factor 2020, la categoria Gruppi: chi sono i Little Pieces of Marmelade

A completare la categoria dei Gruppi di Manuel Agnelli ci sono i Little Pieces of Marmelade che parteciperanno ufficialmente ai Live Show di X Factor. Scopriamo chi sono

Si è conclusa la fase di selezione degli artisti a X Factor e le categorie dei giudici sono state completate. Al leader degli Afterhours Manuel Agnelli, tornato quest’anno nel talent di Sky, è stata affidata la categoria dei Gruppi. Affiancato dal fumettista e illustratore Gianni Pacinotti nella scorsa puntata durante il Last Call ha ufficialmente completato la sua formazione. Il cantante ha deciso di portare con sé ai Live Show i Manitoba, i Melancholia e i Little Pieces of Marmelade. Scopriamo qualcosa in più proprio su quest’ultimi.

Chi sono i Little Pieces of Marmelade della categoria dei Gruppi

Daniele Ciuffreda e Francesco Antonori, in arte DD e Frankie, formano i Little Pieces of Marmelade. Si sono formati nel 2015 e da allora hanno continuato a esibirsi in zone locali, pubblicando inizialmente un EP. Un duo carismatico, che porta sul palco un misto di rock, punk e metal. Quest’anno hanno pubblicato il loro primo album -prende il titolo dal nome della band- che ha ricevuto un ottimo responso dalla critica. Hanno pero’ deciso di provare a fare un salto presentandosi alle audizioni di X Factor. Davanti ai giudici si sono esibiti con il loro inedito “One Cup of Happiness” riuscendo ad ottenere ben quattro sì.

Continuano per la loro strada e tornano con un altro loro brano ai Bootcamp davanti a Manuel Agnelli. Si giocano la possibilità di ottenere un posto ai Live Show con “Digital Cramps” che lascia il giudice senza parole. Il duo marchigiano si ritrova così al Last Call dove decide di interpretare il brano dei Beatles, “Helter Skelter“.

Manuel Agnelli non ha dubbi, i Little Pieces of Marmelade meritano di affrontare la fase finale di X Factor. Due giovani artisti che hanno tutte le carte in regola per portare sul palco qualcosa di innovativo e che si giocheranno la vittoria insieme agli altri undici talenti.

