X Factor 2020, la categoria Gruppi di Manuel Agnelli: chi sono i Manitoba

Tutto pronto per i Live Show di X Factor, le categorie sono state formate e tra i concorrenti di quest’edizione troviamo il duo dei Manitoba. Scopriamo chi sono

Nella quattordicesima edizione di X Factor la categoria dei Gruppi è stata affidata a Manuel Agnelli, tornato a ricoprire il ruolo di giudice. Si sono concluse le tre fasi di selezione che hanno portato a formare i team: tre artisti per categoria. Dopo le audizioni, i BootCamp e la nuova fase del Last Call introdotta quest’anno, è quasi tutto pronto per la partenza dei Live Show. A partire da giovedì 29 ottobre Alessandro Cattelan condurrà in diretta da Milano la gara dei talenti, che si ritroveranno a sfidarsi a colpi di esibizioni. Tra i gruppi scelti da Manuel Agnelli troviamo i Manitoba. Scopriamo qualcosa in più di loro.

Chi sono i Manitoba della categoria Gruppi

Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti formano il duo dei Manitoba. Insieme sono riusciti a conquistarsi la fiducia di Manuel Agnelli che ha deciso di portarli con sé ai Live Show. I due giovani si conoscono dall’infanzia ma si perdono di vista durante l’adolescenza. Si ritrovano nel 2015 quando tra loro scatta anche la scintilla. Il loro rapporto amoroso si trasformerà presto anche in qualcosa di più. Uniti dalla passione per la musica decidono di dar vita a una collaborazione e formare i Manitoba. Filippo suona, Giorgia canta e insieme scrivono canzoni.

Alle spalle hanno già alcune esperienze: dall’apertura dei concerti di alcuni noti artisti italiani come Marco Mengoni e gli Ex-Otago, alla pubblicazione di un album. Nel 2018 hanno infatti dato vita a “Divorami“, un progetto discografico dal quale hanno estratto il singolo “Si ritorna a casa“. È proprio con questo brano che decidono di presentarsi alle audizioni di X Factor.

Conquistano subito i giudici che li fanno passare alla fase successiva con ben quattro sì. Durante i BootCamp si trovano dinnanzi a Manuel Agnelli, al quale è stata assegnata la categoria dei Gruppi. Quest’ultimo ha alcuni dubbi, soprattutto sulla voce di Giorgia. È invece affascinato dal loro metodo di scrittura. Per “l’ultima chiamata” si esibiscono con il brano “The Last Goodbye” con il quale convincono Agnelli a darli una possibilità.

