X Factor, chi è Cmqmartina: tutto quello che sappiamo sui nuovi concorrenti del talent

La prima puntata dei live di X Factor è ormai alle porte. Giovedì 29 ottobre sapremo quali sfide attenderanno i nuovi concorrenti del talent-show più seguito d’Italia. Nel frattempo, scopriamo qualcosa di più sulla vita e sul percorso musicale dei 9 aspiranti cantanti e dei 3 promettenti gruppi selezionati dai giudici del programma.

X Factor, chi e Cmqmartina: la regina delle hit

Martina Sironi (in arte Cmqmartina) ha 21 anni e alle Audizioni ha conquistato ben 4 sì. Monzese di nascita, la giovane cantante si è guadagnata una sedia nel programma grazie ad una cover rivisitata di Modugno che non ha convinto Manuel Agnelli, ma ha fatto decisamente impazzire Hell Raton. Ma chi è Cmqmartina fuori dal palco?

Di lei sappiamo che è originaria di Monza e la musica ha sempre fatto parte della sua vita. Sua nonna cantava spesso in giro per casa e lei stessa ha iniziato a studiare canto fin dalla quinta elementare. Oggi suona la chitarra e scrive i suoi stessi brani, nella speranza di poter un giorno dar vita al suo ambizioso progetto di musica elettronica. Alle Audizioni ha portato una canzone dedicata alla madre, che non l’appoggia in pieno nel suo percorso di vita (“Vorrebbe una figli che studia all’università” ammette la giovane cantante).

Il suo nome d’arte è un vecchio nickname che utilizzava sui social quando era più piccola. “Cmq” è l’abbreviazione di “Comunque” che, a detta di Martina, è una parola di grande valore perché molto inclusiva.

