Alessia Marcuzzi assente a Le Iene: il motivo in un messaggio

Alessia Marcuzzi ancora assente a Le Iene: partita per Milano per condurre la nuova puntata, ha saltato l’appuntamento. Ecco perchè.

Alessia Marcuzzi ancora assente a Le Iene. La conduttrice, partita questa mattina da Roma per raggiungere Milano ed essere accanto a Nicola Savino alla guida della nuova puntata del programma di Italia 1, non è presente in studio. Poco prima dell’inizio del nuovo appuntamento, la Marcuzzi ha spiegato il motivo del suo forfait pubblicando un messaggio sui social con cui ha deciso di essere totalmente sincera con i fans spiegando cosa sta accadendo.

Alessia Marcuzzi assente a Le Iene: nuovo caso di sospetta positività

Dopo Gerry Scotti, anche Alessia Marcuzzi annuncia di essere in attesa dell’esito del tampone dopo essere risultata positiva al test rapido. Ad annunciarlo e a spiegare nei dettagli l’accaduto è stata la stessa conduttrice che, già poche settimane fa, era stata protagonista di una situazione simile.

“Purtroppo non saro’ alle Iene questa sera.

Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno, ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Cosi’ mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone, e da questo fortunatamente ho avuto esito NEGATIVO. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare. Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera….e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappas come ogni martedi’. Vi mando un bacio”, ha scritto la conduttrice.



Immediata la reazione dei fans e dei colleghi e amici. “Aleeeeee! Tieni duro,non ti abbattere. Ti aspettiamoooooo”, ha scritto Nicola Savino poco prima della diretta. “Forza Ale” è, invece, il commento dell’inviata de Le Iene Giovanna Nina Palmieri. E ancora: “Veramente un incubo sto covid non si vive più”, “Sembrerebbe quasi una barzeletta”.

