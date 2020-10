Ambra Lombardo, sorriso incandescente con un fisico da silhouette – FOTO

Non ha lasciato spazio a retropensieri la showgirl siciliana Ambra Lombardo, sempre più attiva su Instagram con scatti di bellezza universale

Sempre avvolta da un sorriso incandescente e una voglia “matta” di mettersi in mostra e al centro dell’attenzione mediatica. Ambra Lombardo ha scalfito il cuore sopraffatto dalle paure, dei follower, nonostante la positività al Covid-19 riscontrata in queste ore.

Non si è mai persa d’animo e non immagina neanche lontanamente di farlo adesso, in questo difficile momento, in cui non si è risparmiata affatto sulle possibilità di apparire alla sua maniera. Ciò che più vien ricordato di lei è senz’altro un bagaglio estetico non indifferente. Un fisico da silhouette spicca sovente tra le pagine Instagram, dove si racchiude gran parte della vita di Ambra Lombardo.

La “verve” di bellezza che abbiamo ammirato durante il concorso di Miss Italia 2004, vinto poi da Cristina Chiabotto ha riservato ad Ambra una meritata seconda posizione. I follower hanno deciso di ripagarla in sede privata e innalzare le sue ambizioni, sul gradino più alto del piedistallo. Ecco perchè Ambra Lombardo non ha mai perso lo spirito vigoroso e coraggioso che la contraddistingue.

Così come recita l’ultimo scatto da brividi su Instagram, dove spicca la sua evidente altezza, con un costume zebrato che copre solo in parte la sua intimità. Un pizzico di seduzione epiccantezza per lei, in attesa di ricominciare a vivere

LEGGI ANCHE —–> Clizia, a Milano FOTO con la sua migliore amica, che bontà

Ambra Lombardo, bellezza ricca di “infinito”: l’autunno più bello per i fan