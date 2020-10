Amici, vi ricordate di Giulia Ottonello? Ecco cosa fa oggi

Giulia Ottonello vince Amici nel 2003, l’anno della seconda edizione del talent di Maria De Filippi, che fine ha fatto?

Giulia Ottonello vinse la seconda edizione del programma Amici di Maria de Filippi. Era il primo anno che il programma aveva assunto questo nome, rispetto alla prima edizione in cui debuttò con Saranno Famosi.

Giulia fin da subito colpì tutti con la sua voce eccezionale, riconosciuta indubbiamente come un grande talento e non solo nel canto. Giulia era molto brava anche nella recitazione ed è ricordata anche per i suoi capelli lunghi e rossi e quella carnagione molto chiara che di certo l’hanno contraddistinta nel tempo.

Dopo la fine del talent Giulia ha lavorato nel mondo dello spettacolo anche se di lei oggi non si hanno tracce. che fine ha fatto si chiedono i suoi moltissimi fans che vorrebbero ancora vederla in tv?

Amici, che fine ha fatto Giulia Ottonello

Giulia Ottonello dopo la sua partecipazione ad Amici, si è allontanata dai riflettori della tv ma non dello spettacolo. Come il primo vincitore del programma, Dennis Fantina fu presa dalla Sugar, la casa discografica di Caterina Caselli ma il rapporto con la casa discografica non fu mai dei migliori e si interruppe dopo poco.

Ecco che Giulia si è dedicata per molto tempo ai musical come Cantando sotto la pioggia con la Compagnia della Rancia insieme a Raffaele Paganini, poi Cats e Frankenstein Junior. E oltre la musica Giulia si è cimentata anche nelle vesti di doppiatrice per i film Come d’Incanto e i Muppet. Notata da Paolo Ruffini ha recitato anche in Fuga di Cervelli.

Su cosa faccia oggi con precisione non lo sappiamo. È presente però sui social dove si vede che la passione del canto la coltiva ancora e qui si è espressa anche su Amici e sui ragazzi che sono venuti dopo di lei.

“Quando ti rendi conto di aver vinto Amici nell’epoca sbagliata ma continui a sorridere perché The Show Must Go On… poi però ti ricordi che tu almeno sai cantare…” ha scritto in modo piccato su Instagram.

