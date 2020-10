Anna Tatangelo e quella frase mai detta su Francesco Renga

Anna Tatangelo pronta per All Together Now stupisce i suoi fans con una sua dichiarazione sul cantante di “Angelo”

All Together Now è pronto per il grande ritorno in prima serata su canale 5. Le canzoni, le sfide e il grande muro di centro giurati tornano per emozionare ancora una volta il pubblico di Mediaset. Al timone del programma che va in onda sulla rete ammiraglia a partire da mercoledì 4 novembre sempre la scoppiettante Michelle Hunziker.

Alcune conferma per questo 2020 ma anche alcune novità come la stessa conduttrice ha rivelato in una recente intervista a Sorrisi e Canzoni TV. Non solo più spazio alla vita dei concorrenti raccontando la loro vita ma anche una giuria nuova e gremita. Insieme allo zio J-Ax riconfermato ci saranno anche Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo.

Saranno loro che potranno cambiare il verdetto del muro dando al candidato cantante cinque punti in più o in meno. E poi ancora un’altra novità: i cantanti giurati potranno collaborare con i concorrenti duettando con loro nell’esibizione di un proprio brano o anche cantandone altre di altri colleghi.

C’è trepidazione per vedere quello che sarà e nel mentre si fanno sentire le prime anticipazioni. I protagonisti sarebbero due giurati: Anna Tatangelo e Francesco Renga. La cantante, infatti, avrebbe detto una frase mai detta nei confronti del collega.

Anna Tatangelo: “Io e Renga sembriamo..”

Proprio su Tv Sorrisi e Canzoni si leggono anche alcune dichiarazioni dei giurati di All Together Now. La curiosità è stata tanta soprattutto nel cercare di carpire qualche anticipazione. Ma oltre il già detto i cantanti non si sono sbottonati. Alcuni però si sono lasciati andare a vecchi ricordi, di quando erano più giovani e hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica.

Non hanno nascosto che la paura per il palcoscenico c’era ed era anche tanta, e non negano di essere un po’ emozionati per il ruolo di giurati che ricopriranno.

Tra le confidenze è balzata agli occhi quella di Anna Tatangelo che ha fatto delle rivelazioni sul suo rapporto con il collega Francesco Renga. L’ex di Gigi D’Alessio avrebbe usato per lei e il cantante il nomignolo “disturbatori” del programma.

In che senso? “Lo confesso. Io e Francesco parliamo e ci confrontiamo in continuazione – ha ammesso Anna Tatangelo – E non siamo mai d’accordo. In effetti sembriamo Sandra e Raimondo…”. Un rapporto scherzoso tra i due che spesso non sono molto in linea con i giudizi.

