Antonella Fiordelisi esagera e in pieno autunno propone un outfit striminzito, giacca con scollo pazzesco e forse senza nulla sotto

Bellissima e seguitissima sui social, Antonella Fiordelisi è ormai inarrestabile. Soli 22 anni e un seguito social tutto da invidiare. Già 1,1 milione di followers e una strada tutta in discesa. Modella e influencer di brand di moda e di prodotti per il corpo, Antonella è anche altro. La natia di Salerno, infatti, è una bravissima schermitrice specializzata in sciabola e spada.

Oltre che con i suoi scatti bollenti disseminati su Instagram, l’influencer si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a ‘Uomini e donne’ e poi come giovanissima, a soli 18 anni, tentatrice di ‘Temptation Island’.

E poi ci sono i suoi flirt, seguitissimi, che l’hanno portata ancora di più alla ribalta. Tra questi Amedeo Barbato e Gonzalo Higuain. Dal 2019 Antonella però si è legata a Francesco Chiofalo. Una storia la loro fatta di alti e bassi, litigi e rappacificazioni anche se pare che negli ultimi tempi sia di nuovo aria di crisi. I due infatti non si vedono molto insieme.

Antonella Fiordelisi, scollo pazzesco e gambe all’aria

Antonella Fiordelisi sfida il freddo e torna su Instagram con uno scatto mozzafiato. La modella e influencer pare non ne voglia proprio sapere di indossare capi pesanti e che la coprano. La giornata è soleggiata e piacevole ma lei esagera con un outfit striminzito.

Pare che addosso abbia solo una giacca, in mood autunnale certo, ma che copre poco o nulla. La scollatura è pazzesca e vertiginosa, le sue forme abbondanti si fanno largo tra i bottoni e vengono leggermente coperti dai suoi lunghi capelli che le cadono proprio sul seno.

Scendendo più sotto però la cosa non cambia. Le gambe della Fiordelisi sono all’aria, quasi completamente nude. Forse a completo della giacca c’è uno shorts ma la modella è seduta su una panchina e di quest’ultimo non c’è traccia, diventato probabilmente inquinale e coperto dalla giacca. Gambe lunghissime, perfette e quasi brillanti al sole.

Con lei, sulla panchina, la sua cagnolina, che veste con un abito a completo al suo.

