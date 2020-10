Antonino e Belen, pioggia di critiche per una FOTO molto ambigua

Non è passato inosservato uno scatto su Instagram che ritrae un ambiguo siparietto tra Belen e Antonino: “Ma tu?”

Tra la nuova coppia più accesa del web, quella tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, ormai non ci sono più peli sulla lingua. I due si son conosciuti la scorsa estate e da quel giorno non si sono più “mollati”. Nonostante ciò la modella argentina è finita nel mirino delle critiche, ma per lei poco importa, in quanto è ritornato a fiorire il sorriso sulle labbra, precedentemente perduto.

L’intesa affiatata tra Antonino e Belen è nata proprio nel momento in cui la showgirl disperava ancora malcontenti sul conto dell’ex De Martino. Il loro rapporto ha ravvivato l’ambiente teso di casa Rodriguez, oltre al fatto di aver aiutato Belen a ritrovare equilibrio e felicità.

Che il vento sia cambiato dalle parti della modella argentina è cosa certa. Antonino e Belen hanno addirittura battezzato il loro amore anche davanti al figlio Santiago, con il quale la nuova coppia si ritaglia momenti di ilarità e relax, come nei fine settimana.

La più grande delle sorelle Rodriguez dunque, sta assaporando una vera e propria svolta per sè stessa e tutti gli ammiratori che non avevano mai visto Belen stare così male per amore. La testimonianza più lineare e sincera del suo stato d’animo rinnovato è rappresentata sui social network e in particolare su Instagram, dove l’ex presentatrice di Colorado ha scritto e rappresentato le “pagine” più importanti della sua vita.

Gli ultimi ritratti oltre a “dipingere” una Belen in formato “sexy e accattivante” da un punto di vista personale e professionale, dall’altro non manca di certo qualche siparietto di intesa con il suo Antonino. Proprio come la foto in bianco e nero pubblicata sul profilo Instagram del parrucchiere dei “Coppola”, molto ambigua.

Nell’ennesimo scatto di felicità e amore, Antonino accarezza la mano di Belen e spunta qualcosa che non può lasciare nell’indifferenza i fan, tra qualche approvazione e una pioggia fittissima di critiche. Belen è quasi “svergognata” mentre riceve le carezze e porta la mano al volto, pronunciando sottovoce “Ma tu? ☺️”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_) in data: 21 Ott 2020 alle ore 7:58 PDT

Insomma tra Antonino e Belen è sempre più amore e meno riflessione. E voi che ne pensate del loro rapporto?

