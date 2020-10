Aurora Ramazzotti e le sue risposte: la compilation di “ho voglia di c…..” VIDEO

Aurora Ramazzotti continua la sua compilation divertente su Instagram. Oltre ad essere una bella ragazza è anche molto simpatica, da chi avrà preso?

Che Aurora Ramazzotti sia simpatica questo è ormai un dato di fatto. Sempre allegra e divertente, oltre che bella…da chi avrà preso? Con due genitori come Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non poteva che essere così. La ragazza a soli ventitré anni è riuscita a costruirsi una propria immagine e con impegno e passione è entrata nel mondo dei grandi. Ha seguito le orme di sua madre, la bella presentatrice svizzera che da anni ha conquistato la fiducia del pubblico italiano. Oltre alla tv e alla radio, la piccola Ramazzotti però è molto attiva sui social e spesso si diverte a pubblicare le sue compilation imbarazzanti. Guardate cosa si è inventata questa volta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Grande Fratello Vip, incidente nella notte: lacrime e paura in casa

La compilation di Aurora Ramazzotti, di cosa si tratta?

Aurora Ramazzotti è seguita su Instagram da 2 milioni di follower, il target dei suoi seguaci comprende una fascia giovanile ed è per questo che la piccola conduttrice si lascia andare e dà libero sfogo alla sua fantasia. Sa che dall’altra parte il pubblico la apprezza e si diverte con i suoi post. Ha appena pubblicato la sua compilation su Instagram, i fan sono impazziti e non hanno perso tempo: non sono mancati like e commenti.

Aurora ha ancora molto da imparare, intanto però con determinazione e impegno si sta facendo conoscere e molti la ammirano per la sua grandiosità e tanta voglia di fare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter