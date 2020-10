Bruges Lazio dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Champions League Bruges Lazio dove vederla in diretta televisiva ed in streaming e le probabili formazioni dell’incontro del 28 ottobre 2020.

Visualizza questo post su Instagram 🛫 Ready for departure! #UCL #BruggeLazio #CMonEagles 🦅 Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio) in data: 27 Ott 2020 alle ore 7:40 PDT

Seconda giornata di Champions League 2020/2021, Bruges Lazio dove vederla. L’incontro vede i biancocelesti marcare visita in Belgio ai neroblu, attualmente secondi nel loro campionato con una sola lunghezza di ritardo dalla capolista Anversa.

LEGGI ANCHE –> Shakhtar Donetsk Inter dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

La compagine allenata da Simone Inzaghi è salita sull’aereo però senza diversi effettivi. Si sospetta infatti il sorgere di un focolaio all’interno dello spogliatoio capitolino. In virtù di ciò i vari Ciro Immobile, Luis Alberto, Manuel Lazzari, Luiz Felipe e Pereira non sono partiti alla volta del Belgio. Loro ed anche Lucas Leiva, Strakosha, Cataldi, Anderson ed Armini non hanno preso parte alla sessione di allenamento odierna prima della partenza. Si attende un comunicato del club per valutare la situazione in merito ad un possibile cluster a Formello.

LEGGI ANCHE —> Il calcio trema ancora: positivi due giocatori

Bruges Lazio dove vederla, tutte le info